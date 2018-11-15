Работодателей в России могут обязать выделять сотрудникам час на физкультуру

Москва, 15 ноября. Депутаты Государственной думы могут обязать работодателей выделять сотрудникам час на занятие физкультурой.

С такой инициативой выступил член комитета нижней палаты российского парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов, направив письмо с предложением министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину.

«Большинство работников большую часть рабочего времени проводят в сидячем положении. Поэтому считаю целесообразным обязать работодателей выделять час рабочего времени для занятия физической культурой», — говорится в письме.

Кроме того, отметил депутат, те сотрудники компаний и предприятий, деятельность которых связаны с большими физическими нагрузками, этот час должны использовать в качестве дополнительного отдыха.

«Государством должны создаваться условия, стимулирующие граждан к физической активности. В силу этого разумным решением было бы выделять время в течение рабочего дня для физической активности», — цитирует РИА Новости Василия Власова.

Депутат Государственной думы попросил федерального министра дать свою оценку его предложению и рассмотреть возможность реализации этой инициативы, сообщает «Ридус».