Мединский причислил фанатов «Гражданской обороны» к маргиналам

Москва, 15 ноября. Министр культуры Владимир Мединский считает, что поклонники группы «Гражданская оборона» составляют узкую, «маргинальную аудиторию».

Министр высказался о проекте «Великие имена» в интервью каналу «Известия». Мединский отметил, что рад большому отклику, который проект вызвал в сердцах граждан. В то же время он отметил, что «маргинальная аудитория» проявляет исключительную активность. К маргиналам министр отнес поклонников группы «Гражданская оборона».

«Довольно узкая, можно даже сказать, маргинальная аудитория, например представляющая поклонников группы «Гражданская оборона», исключительно активна. Этот, на первый взгляд, бестолковый хайп служит популяризацией хорошего дела», — заявил Владимир Мединский.

Ранее телеканал «360» сообщил, что секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев объяснил отсутствие имении Егора Летова в шорт-листе для названий аэропортов результатами опроса, который проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По его словам, после телефонного опроса 800 человек лидер «Гражданской обороны» набрал около 10% голосов респондентов.