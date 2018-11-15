«Лето красное пропела…»: Азаров рассказал, как киевские власти довели Украину до топливного кризиса

Киев, 15 ноября. Бывший председатель правительства Украины Николай Азаров рассказал, как киевские власти довели страну до топливного кризиса.

Размышлениями на злободневную тему экс-премьер-министр поделился с читателями на своей странице в социальной сети Facebook, констатировав, что страна входит в зиму,при этом не имея достаточного запаса угля, мазута и нефтепродуктов.

«Киевский режим должен был думать заранее о последствиях, к которым привели их действия по приостановке импорта нефтепродуктов. Ведь если такое решение состоится и действительно поставки нефтепродуктов будут ограничены, то это приведет к очень серьезным последствиям для топливно-энергетического хозяйства Украины», — написал Азаров.

При этом политик напомнил, что вину на все происходящее надо возлагать на власти Украины, но никак не на восточного соседа. Именно так пытаются представить местные СМИ, обвиняя по привычке во всех бедах Россию.

«Об этом должны думать не российские власти, а, прежде всего, украинский режим. А то будет как в басне: «лето красное пропела…», а сейчас уже наступают морозы», — пояснил Азаров.

При этом экс-премьер-министр считает, что киевские власти смогут выйти из этой ситуации с минимальными потерями, компенсировав поставками угля из Австралии и США.

«Уголь менее дефицитен и контракты на него гораздо легче заключить, чем контракты на поставки нефтепродуктов», — пишет политик, напоминая о том, что сейчас все зависит от Кабмина, сообщает «Ридус».

«Что касается роста цен на бензин и дизельное топливо, то речь идет об элементарном монопольном сговоре, потому что поставщики все понятны и известны. Они компенсируют свои затраты», — резюмировал Николай Азаров.

Напомним, что ранее политик прокомментировал гибель правозащитницы Ирины Бережной, назвав случившееся местью со стороны президента Украины Петра Порошенко.

