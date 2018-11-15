«Можно доиграться»: эксперт рассказал о неспособности Украины остановить «Северный поток — 2»

Киев, 15 ноября. Украинский эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич рассказал о неспособности Украины остановить «Северный поток — 2», так как Киев не имеет эффективных механизмов для влияния на его реализацию.

Эксперт подчеркнул, что не видит эффективных рычагов, или механизмов, которыми украинские власти могут повлиять на реализацию проекта. Попытки Киева оказать влияние на Европу, по его мнению «малоэффективны».

«Такие механизмы, к сожалению, уже исчерпаны. Украина не является участником этого проекта, он не проходит через ее территорию. Как она может повлиять?», — задался вопросом Марунич.

По мнению эксперта, реализации «Северного потока — 2» не поставит крест на украинской газотранспортной системе. Но уменьшит количество проходящего через нее газа.

«Я не сторонник сценария, при котором загрузка ГТС прекратится. Очевидно, что какие-то объемы транзита сохранятся, но сейчас речь идет об объемах 20-30 миллиардов кубометров российского газа в год. Это плохо, это мало, но это наиболее реалистичный сценарий», — заявил Дмитрий Марунич.

Опасения эксперта вызывает поведение украинских властей, которые отказались от гарантий Германии по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему. Их Берлин предлагал в мае текущего года. Немецкая сторона хотела гарантировать Украине фиксированный минимальный объем транзита в 30 миллиардов кубометров в год, но Киев отказался.

«Это опасная игра. Ведь можно доиграться, что вообще ничего не получить по факту», — заключил эксперт.

Напомним, согласно проекту «Северный поток — 2» предполагается строительство двух ниток газопровода, способного доставлять до 55 миллиардов кубометров российского газа в год через Балтийское море к побережью Германии. Трубопровод проходит через территориальные или исключительные экономические зоны России, Германии, Швеции, Дании и Финляндии. Новый газопровод проложат рядом с уже действующим «Северным потоком».

Компания «Газпром» неоднократно заявляла о готовности сохранить транзит газа через территорию Украины после 2019 года, если экономическую целесообразность контракта докажет Киев.

Украинское руководство хочет сохранить транзит российского газа в Европу через территорию страны, но действующий контракт с российской компанией истекает в конце 2019 года. Поэтому Киев выступает против строительства новых газопроводов в обход Украины. Российская и немецкая стороны подчеркивают, что рассматривают проект как коммерческий и не предполагают прекращения транзита газа через страну.

Ранее телеканал «360» сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель считает поставки российского газа необходимыми для Евросоюза. В то же время она отметила, что Европа должна «диверсифицировать свои источники» газа.