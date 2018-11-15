США назвали новый пакет санкций против России «драконовским»

Вашингтон, 15 ноября. Набор санкций второго этапа против России в связи с так называемым «делом Скрипалей» будет подбираться с осторожностью. Об этом заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

«У нас нет ответа о наборе (санкций второго этапа. — Прим. ФАН). Над этим сейчас активно работают. Это сложный вопрос… Второй раунд — более драконовский. <…> И чем более драконовские опции у вас в списке, тем более осторожно надо взвешивать pro и contra, риски», — отметил он.

Напомним, что предыдущий пакет санкций против России вступил в силу 27 августа. Поводом для его введения стали обвинения в адрес РФ в применении химического оружия в британском Солсбери, где якобы были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, пишет RT. Россия подобные обвинения в свой адрес отвергла, указав на их бездоказательность. Более того, Москва предлагала провести совместное расследование инцидента, однако эта инициатива не нашла поддержки у Лондона.

Осенью власти США заявили, что Россия не выполнила требования, касающиеся предоставления доказательств своей непричастности к «использованию» и «производству» химического оружия, что приводит к запуску второй части санкций. Ожидается, что новый пакет санкций может быть введен уже до конца ноября.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал возможные последствия отдельных пунктов готовящихся против РФ санкций США.