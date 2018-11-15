Немецкий МИД потребовал закрыть сайт «Миротворец» после появления на нем Шредера

Берлин, 15 ноября. Министерство иностранных дел Германии выразило протест против внесения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в базу украинского сайта «Миротворец», а также потребовало закрыть данный ресурс. Об этом сообщает пресс-служба МИД Германии.

«Мы со всей прямотой осуждаем этот список. В прошлом мы уже доводили свою позицию до украинской стороны и настаивали на том, чтобы правительство Украины содействовало удалению этого сайта. Мы делаем это и сейчас», ― заявил пресс-секретарь МИД Германии.

Возможной причиной появления Шредера на данном сайте могло стать его недавнее интервью, в котором он подтвердил законность воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. На сайте в качестве причины размещения данных Шредера указано «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Помимо этого, Киев обвиняет бывшего канцлера ФРГ в манипуляции общественно значимой информацией», а также «антиукраинской пропагандой».

В интервью, которое Шредер ранее дал изданию Aachener Nachrichten, он указал на тот факт, что Киев ведет агрессивную войну против Донбасса. Кроме того, он заявил, что не разделяет политику Европейского союза в отношении Украины. Шредер подчеркнул, что руководство ЕС попросту не понимает, насколько сильно расколота Украина культурно, что с ней из-за этого невозможно общаться как прежде.

Напомним, Украина на сайте «Миротворец» публикует имена людей, которые якобы сотрудничают с военными в Донбассе, а также ведут «антиукраинскую деятельсность». Как ранее писала «Газета.ru», в базу «Миротворца» внесли данные украинцев с венгерским гражданством.