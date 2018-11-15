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Трамп вновь обвинил демократов в фальсификациях на выборах в США

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Трамп вновь обвинил демократов в фальсификациях на выборах в США

Вашингтон, 15 ноября. Президент США Дональд Трамп объяснил поражение Республиканской партии на выборах фальсификациями со стороны демократов. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в интервью Daily Caller​​​.

«Республиканцы не выигрывают, это происходит из-за, вероятно, незаконных голосов», — заявил Дональд Трамп.

По словам президента США, на участках для голосования оказываются люди, не имеющие права голосовать, которые «ходят по кругу».

«Иногда возвращаются к своей машине, надевают другую шапку и рубашку, заходят и голосуют снова», — посетовал глава государства.

Кроме того, Дональд Трамп ответил на критику демократов, которые обвинили его в ужесточение законов о регистрации избирателей и сдерживании явки бедного населения, а также голосующих в основном за Демократическую партию расово-этнических меньшинств. Президент США отметил, что удостоверение избирателя может получить каждый, кто «покупает коробку хлопьев».

Напомним, 6 ноября состоялись промежуточные выборы в конгресс США. Представители Республиканской партии сохранили большинство в сенате, но не в палате представителей. Дональд Трамп не раз заявлял о фальсификациях на выборах. Представители Демократические партии считают эти утверждения беспочвенными.

Автор: Виктор Мальцев
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