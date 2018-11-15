Пушков рассказал, к чему приведут санкции США против поставок российской нефти

Москва, 15 ноября. Чем больше США вводят санкций, тем меньше от них эффекта, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, угрозы Вашингтона ввести ограничения на поставку российской нефти в США ни к чему не приведут.

По словам Пушкова, если США введут санкции против поставок российской нефти и нефтепродуктов в США, Россия легко найдет другие рынки быта на фоне сокращения доступа в иранским углеводородам.

«Вашингтон хочет ввести санкции на поставки российской нефти и нефтепродуктов в США? Да ради бога. В условиях сокращения доступа к иранский нефти Россия найдёт другие рынки сбыта. А санкции США против всех и вся «сожрут» сами себя. Чем больше санкций, тем меньший от них эффект», ― отметил Пушков.

Напомним, что ранее Пушков назвал ненадежной сверхдержавой США из-за решения американского лидера Дональда Трампа вернуть все санкции против Ирана, отмененные в 2015 после заключения ядерной сделки.