Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Пушков рассказал, к чему приведут санкции США против поставок российской нефти

53
0 Оставить комментарий

Пушков рассказал, к чему приведут санкции США против поставок российской нефти

Москва, 15 ноября. Чем больше США вводят санкций, тем меньше от них эффекта, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, угрозы Вашингтона ввести ограничения на поставку российской нефти в США ни к чему не приведут.

По словам Пушкова, если США введут санкции против поставок российской нефти и нефтепродуктов в США, Россия легко найдет другие рынки быта на фоне сокращения доступа в иранским углеводородам.

«Вашингтон хочет ввести санкции на поставки российской нефти и нефтепродуктов в США? Да ради бога. В условиях сокращения доступа к иранский нефти Россия найдёт другие рынки сбыта. А санкции США против всех и вся «сожрут» сами себя. Чем больше санкций, тем меньший от них эффект», ― отметил Пушков.

Напомним, что ранее Пушков назвал ненадежной сверхдержавой США из-за решения американского лидера Дональда Трампа вернуть все санкции против Ирана, отмененные в 2015 после заключения ядерной сделки.

 

Автор: Антон Зарубин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.