«Если он не в курсе»: Пушков провел ликбез для Трампа по истории Второй мировой войны 

Москва, 15 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал нападки президента США Дональда Трампа на Францию, напомнив главе Белого дома, что «без Сталинграда, Курска и русского фронта Гитлер не дал бы США высадиться в Европе».

В минувший вторник Трамп в своем микроблоге в Twitter обрушился с критикой на французского коллегу Эммануэля Макрона за поддержку идеи создания общеевропейской армии. При этом он напомнил французу, что Париж быстро сдался немецким захватчикам во время Второй мировой войны.

Пушков в Twitter раскритиковал заявления Трампа о том, что «без США Франция говорила бы по-немецки». Он напомнил американскому президенту, что «без Сталинграда, Курска и русского фронта Гитлер не дал бы США высадиться в Европе».

Напомним, в своем заявлении Трамп призвал Францию «платить за НАТО», а также отметил, что нигде в мире нет столько националистов, сколько во Франции.

В Париже пост главы белого дома вызвал волну возмущения. В четверг Макрон, комментируя состояние отношений между Парижем и Вашингтоном в настоящий момент, подчеркнул, что Штаты являются союзником Франции.

«Но быть союзником не значит быть вассалом. Мы не должны зависеть от них», ― подчеркнул президент Франции, добавив, что союзники должны уважать друг друга.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво ответил на критические сообщения американского президента. Он напомнил, что 13 ноября была годовщина терактов во Франции, жертвами которых стали 130 человек. Трагедия случилась в 2015 году во французской столице.