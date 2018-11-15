Неизвестный в Запорожье бросил взрывное устройство в группу мужчин

Запорожье, 15 ноября. Неустановленный злоумышленник бросил взрывное устройство в компанию мужчин в Запорожье. В результате пострадали три человек, преступника сейчас разыскивает украинская полиция.

«14 ноября в 19:05 (20:05 по московскому времени ― Прим. ФАН) в Шевченковское отделение полиции Днепровского отдела полиции главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение, что по улице Военстрой произошел взрыв», ―гласит текст сообщения пресс-службы областной полиции.

По данным украинских правоохранительных органов, взрыв произошел, когда неустановленный прохожий бросил в группу мужчин взрывное устройство, после чего скрылся в неизвестном направлении. Сообщается о трех пострадавших, которые были доставлены в больницу. Подчеркивается, что пострадавшие не имеют отношения к политическим партиям, криминальным группам или крупному бизнесу.