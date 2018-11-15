Сирия: Госдеп заверил, что США не блокируют возвращение беженцев в САР 

Вашингтон, 15 ноября. Вашингтон не пытается блокировать процесс возвращения сирийских беженцев на родину, заявил журналистам спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

Сотрудник Госдепартамента подчеркнул, что США «не призывают беженцев не возвращаться» в САР. Он добавил, что Вашингтон также не призывал власти других стран «блокировать или останавливать беженцев или отговаривать их от возвращения» домой.

«Наша позиция заключается в том, что беженцы должны принять решение сами. Оно должно быть добровольным», — заявил он.

Отметим, в середине октября СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Вашингтон может ввести новые санкции в отношении российских и иранских компаний, которые участвуют в восстановлении Сирии. В плане делается упор на политические и дипломатические усилия по вытеснению ВС Ирана из Сирии путем оказания финансового давления.

Позднее, как сообщал RT, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков выразил мнение, что Вашингтон взял курс на отрицание необходимости помогать Дамаску. В Госдуме отметили, что США заинтересованы в сохранении напряженности в регионе.