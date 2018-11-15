Сирия: США оказывают содействие ИГ, обвиняя в этом Иран

Вашингтон, 15 ноября. Террористическая группировка «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) может быть побеждена в Сирии лишь после того, как исчезнет влияние Ирана на САР, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, выступая в Госдепартаменте.

По его словам, Белый дом полагает, что нельзя нанести «сокрушительное поражение» ИГ, пока в Сирии не произойдут «кардинальные изменения». Джеффри объяснили, что речь идет в первую очередь о степени влияния Ирана на Сирию.

С точки зрения Госдепартамента, Иран якобы «способствовал» росту ИГ в 2013 и 2014 года в Сирии. Также в ведомстве заявили, что окончательная победа над ИГ по какой-то причине будет возможна лишь после вывода иранских сил с территории Сирии. Как именно связано присутствие войск преимущественно шиитского Ирана на территории Сирии и активность суннитской террористической группировки ИГ, в Госдепартаменте объяснять не стали.

Отметим, что Иран оказывает помощь сирийским властям, имея на то официальное разрешение от Дамаска. В то же время, США не только находятся на территории Сирии незаконно, но и активно оказывают содействие различным террористическим группировкам, включая ИГ. Ранее Федеральное агентство новостей приводило заявление министра иностранных дел Сирии Валида Муаллема, который обвинил США в подготовке террористов на базе «Ат-Танф».

1 Организация запрещена на территории РФ.