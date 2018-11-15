Вашингтон, 15 ноября. Американский телеканал CNBC, ссылаясь на разведсообщество, сообщил о заинтересованности 13 стран в покупке российских систем ПВО С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны Вашингтона.

Соединенные Штаты, ссылаясь на закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), отговаривают страны от покупки российских вооружений. В первую очередь речь идет о С-300 и С-400. Вашингтон предлагает покупать оружие американского производства. В Госдепартаменте ранее отчитывались, что уже удалось сорвать российские оборонные контракты на миллиарды долларов.

По данным телеканала, несмотря на угрозы санкций от Вашингтона, заинтересованность в покупке С-400 уже выразили более дюжины стран, включая Саудовскую Аравию, Катар, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак.

Третьим после Китая и Турции зарубежным покупателем С-400 стала Индия. В начале октября был заключен контракт на поставку «Триумфов» на 5,43 млрд долларов.