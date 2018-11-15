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МИД РФ продолжит защищать российских журналистов за рубежом

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МИД РФ продолжит защищать российских журналистов за рубежом

Москва, 15 ноября. Министерство иностранных дел России продолжит заниматься защитой интересов российских журналистов за рубежом. С таким заявлением выступил глава ведомства Сергей Лавров, напомнив о сложной ситуации сейчас в мире.

«Разумеется, будем и впредь уделять пристальное внимание защите интересов представителей наших СМИ, работающих за рубежом», — заявил Лавров в своем приветствии, направленном в адрес Союза журналистов России по случаю столетнего юбилея данной организации.

Напомним, что работа российских СМИ в странах Запада заметно осложнилась в последние несколько лет. Западные политики обвиняют их во «вмешательстве» в выборы, не приводя никаких доказательства, а также лишают российских журналистов аккредитаций и даже преследуют их.

Автор: Антон Зарубин
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