Аналитики объяснили, как обвал цен на нефть скажется на устойчивости рубля

Москва, 15 ноября. Финансовые аналитики проанализировали, какое воздействие на рубль окажет недавний обвал цен на нефть.

Во вторник произошло резкое падение цен на нефть. В частности, баррель эталонной нефти марки Brent упал ниже 65 долларов впервые с 16 марта.

Старший аналитик по макроэкономике и долговым рынкам «Атона» Яков Яковлев в интервью агентству ПРАЙМ отметил, что при данных показателях цен на нефть «поведение рубля выглядит аномальным, и можно было бы ожидать, что будет более существенная просадка».

При этом он обратил внимание на динамику рубля за последние несколько дней, согласно которой рубль «достаточно существенно ослаб». При этом Яковлев подчеркнул, что ослабление национальной валюты происходило «не на фоне падения цены на нефть, а на фоне санкционных опасений».

«Наверное, рынок считает, что рубль уже достаточно упал», — резюмировал аналитик.

Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков также считает, что рубль еще на прошлой неделе отыграл ожидания падения котировок нефти.

И все же Яковлев выразил мнение, что дальнейшее ослабление рубля к концу года ждать стоит. На изменение котировок отечественной валюты скажутся также новости по санкциям. По его мнению, если появятся сообщения о новых санкциях, «мы можем увидеть доллар и по 70 рублей». При этом он оговорился, что речь идет не о ближайших нескольких днях, а недели — двух.

Ранее сообщалось, что аналитический отдел Райффайзенбанка спрогнозировал рост доллара до конца года до 70 рублей. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в интервью Федеральному агентству новостей поспешил успокоить россиян и заявил, что все прогнозы «намеренно создаются для понижения или повышения курса валют».

Во вторник обвал цен на нефть прокомментировал глава «Роснефти» Игорь Сечин. Говоря о комфортной цене на черное золото для компании, он ответил: «Любая». По словам Сечина, при дальнейших падениях цен компания будет работать над увеличением доли рынка.