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ЕС призвал США оценить последствия в сфере безопасности после выхода из ДРСМД

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ЕС призвал США оценить последствия в сфере безопасности после выхода из ДРСМД

Брюссель, 15 ноября. Руководство ЕС обратилось к США с призывом оценить последствия в сфере безопасности после  возможного выхода из договора по РСМД. Об этом заявила представитель Австрии в Евросоюзе, выступая на слушаниях в Европарламенте.

«США и Россия должны продолжать вести конструктивный диалог для сохранения договора по РСМД и обеспечить его полное и верифицируемое выполнение, которое важно для европейской и глобальной безопасности», — заявила она.

Представитель Австрии напомнила, что США и Россия несут особую ответственность за «серьезные озабоченности», касающиеся выполнения договора и отметила, что миру не нужна новая гонка вооружений. По ее словам, ЕС выступает за сохранение договора с единой позиции.

Напомним, что Россия и США в последние годы несколько раз обвиняли друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия настаивает на том, что строго выполняет свои договоренности, при этом у нее есть данные, свидетельствующие о том, что США ДРСМД не соблюдают.

Автор: Антон Зарубин
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