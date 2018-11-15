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Герои «Фантастических тварей 2» рассказали подробности о съемках фильма

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Герои «Фантастических тварей 2» рассказали подробности о съемках фильмаМосква, 15 ноября. Актеры Джуд Лоу, Кэтрин Уотерсон и Эдди Рэдмэйн раскрыли подробности создания второй части картины «Фантастические твари» накануне ее премьеры.

В четверг в России состоится премьера второй части приключенческой саги «Фантастические твари, и где они обитают», которая стала спин-оффом фильма о юном волшебнике Гарри Поттере.

Джуд Лоу, Эдди Рэдмэйн и Кэтрин Уотерсон в интервью Пятому каналу рассказали, что были рады продолжить работу с полюбившейся съемочной группой. По их словам, они получали массу удовольствия от перевоплощения в своих героев. Приятной неожиданностью для них стало пополнение в актерском составе.

Говоря о различиях в первой и второй части фильма, Уотерсон отметила, что в проекте появилось «много новых лиц».

«Свежая кровь!» — добавил Рэдмэйн.

«Много крови! Очень много крови!» — добавила Уотерсон, уточнив, что появление новых актеров стало «глотком свежего воздуха». 

Актеры рассказали, что для подготовки к роли неоднократно обращались к первоисточнику — книге Джоан Роулинг, чтобы узнать предысторию своих персонажей.

Герои «Фантастических тварей 2» рассказали подробности о съемках фильма

Ранее «Газета.ру» сообщала, что один из авторитетных индийский вузов, юридический университет в восточном штате Бенгалия, ввел курс, основанный на мире книг о волшебнике Гарри Поттере.

Автор: Олеся Волкова
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