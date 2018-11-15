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Подозрительный предмет найден у посольства РФ в Берлине

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Подозрительный предмет найден у посольства РФ в Берлине

Берлин, 14 ноября. У российского посольства в Берлине был найден подозрительный предмет. Как сообщают немецкие СМИ, сейчас территория у посольства оцеплена, там работают саперы.

Как сообщается, причиной происшествия стал подозрительный предмет, оставленный неизвестными в автомобиле, припаркованном у здания посольства. Ранее в эту среду был задержан находившийся в розыске мужчина; автомобиль у российского посольства с подозрительным предметом принадлежит ему.

Экстренные службы немецкой столицы оцепили часть бульвара Унтер-ден-Линден, а также станцию городской электрички «Бранденбургские ворота».

Автор: Антон Зарубин
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