Совфед прокомментировал слова Конгресса США о вероятном поражении в войне с КНР

Москва, 15 ноября. В случае применения ядерного оружия в гипотетическом конфликте между США, Россией или Китаем, ни победителей, ни проигравших не будет. Таким образом первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление конгресса США о риске поражения в случае возможной войны с РФ или КНР.

«Чем думать о вооружении, лучше начать встречи и консультации для заключения договоров, например, о разоружении, сокращении наступательных вооружений. Тот путь, который предлагает Трамп, — ошибочный», ― заявил сенатор.

Он подчеркнул, что рано или поздно все сторонам придется сесть за стол переговоров. По словам Джабарова, Трамп намерен обеспечить крупные корпорации военными заказами, выполняя договоренности, заключенные им до избрания президентом. Это потребует от него больших финансовых вливаний, заметил сенатор.

Напомним, что ранее специальная комиссия по стратегии национальной обороны США опубликовала доклад, в котором указала, что военное превосходство США сократилось до минимального уровня, что может привести к непредвиденному исходу гипотетического военного конфликта между США и Китаем или Россией.