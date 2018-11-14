Макрон объяснил, в чем разница между союзником США и вассалом

Париж, 14 ноября. Хотя Франция и США исторически являются союзниками, быть союзником ― не значит быть вассалом. С таким заявлением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«США ― наш исторический союзник и продолжает им быть. Но быть союзником не значит быть вассалом. Мы не должны зависеть от них», ― сказал Макрон, комментируя состояние отношений между Парижем и Вашингтоном в настоящий момент.

Также он отказался комментировать недавние твитты президента США Дональда Трампа, в которых резкой критике подвергались слова Макрона о необходимости создания единой европейской армии, а также «необоснованных» тарифах Франции по отношению к американским винам.

Макрон заявил, что союзники должны уважать друг друга. Он напомнил, что Франция и США пообещали вместе бороться с международным терроризмом в Африке и на Ближнем Востоке.