Малер назвал встретившихся с Порошенко иерархов УПЦ МП «церковными сепаратистами»

Москва, 14 ноября. Участие на закрытой встрече с президентом Украины Петром Порошенко лишь трех архиереев свидетельствует о том, что единицы из епископов Украинской православной церкви готовы поддержать автокефалию, заявил член синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ Аркадий Малер.

Во вторник стало известно, что Порошенко провел закрытую встречу с несколькими представителями УПЦ МП. По данным СМИ, участие в мероприятие приняли три иерарха, которые сообщили о своей поддержке автокефалии. Параллельно в Киево-Печерской лавре состоялось заседание Собора епископов УПЦ, где также ждали Порошенко. Однако украинский президент не приехал.

Малер в интервью РИА Новости назвал прибывших на встречу с Порошенко иерархов «церковными сепаратистами, которые очень давно занимают раскольническую позицию и хотели бы отколоться от Московского патриархата». При этом он обратил внимание на то, что было всего три человека, тогда как «автокефалистская» пропаганда утверждала, что чуть ли не половина архиереев УПЦ собирается уйти в Константинополь».

По мнению Малера, принявшие участие во встрече с Порошенко иерархи за свою раскольническую деятельность давно должны были лишиться сана, и не произошло этого исключительно из-за того, что высшее священноначалие «проявляет чудеса милосердия».

Собор епископов УПЦ МП во вторник заявил, что УПЦ МП прекратила евхаристическое общение со священнослужителями Константинопольского патриархата. Как сообщала «Газета.ру», решение было принято в связи с вмешательством Константинопольского патриархата во внутренние дела УПЦ.

Отметим, в среду украинские СМИ сообщили, что Порошенко и глава УПЦ МП митрополит Онуфрий провели «эмоциональный» телефонный разговор, и Порошенко якобы громко кричал в телефонную трубку. Как сообщали «Известия», позднее эти данные в Киеве опровергли. По словам представителя Священного синода, разговор был спокойным.

Напомним, власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца 2018 года получить томос об автокефалии от Константинопольского патриархата.