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США ведут переговоры с РФ по Сирии на всех правительственных уровнях ― госдеп

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США ведут переговоры с РФ по Сирии на всех правительственных уровнях ― госдеп

Вашингтон, 14 ноября. Переговоры о ситуации в Сирии ведутся с Россией на всех правительственных уровнях. С таким заявлением выступил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри на брифинге для журналистов.

По его словам, Россия хорошо осведомлена о позиции США, так как Вашингтон сообщал о ней на самом высоком уровне: в частности, это делал президент США Дональд Трамп.

«У нас идут постоянные переговоры с Россией на всех уровнях, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон был недавно в Москве, значительная часть переговоров была посвящена Сирии, поэтому они знают о ситуации», ― подчеркнул Джеффри.

Напомним, в прошлом месяце Болтон посетил российскую столицу с официальным визитом, в рамках которого провел переговоры с секретарем СБ РФ Николаем Патрушевым, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. 

Автор: Антон Зарубин
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