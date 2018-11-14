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«Прайс не самый низкий»: депутат опубликовал меню и цены столовой Госдумы

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«Прайс не самый низкий»: депутат опубликовал меню и цены столовой Госдумы

Москва, 14 ноября. Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн выразил свое возмущение от распространенных в Сети фейков о низких ценах в столовой Госдумы. Парламентарий опубликовал в своем микроблоге в Twitter фотографию меню, чтобы показать реальные цены.

Ранее в Сети появился пост о том, что якобы в депутатской столовой полноценный обед обходится в 60 рублей.

«То, что фейк, сомнений нет. Столовая никогда не отличалась дешевизной, по крайней мере 10–15 лет», — заявил Хинштейн «Пятому каналу». 

Депутат добавил, что говорить о том, что в депутатской столовой «все безумно дорого» тоже нельзя, но для столовых «прайс не самый низкий». 

«Прайс не самый низкий»: депутат опубликовал меню и цены столовой Госдумы

Депутат отправился на обед и сфотографировал меню с ценами. В своем микроблоге он выложил снимок: закуска из фасоли, курица с капустой и напиток из шиповника. По его словам, все это обошлось ему в 253 рубля. 

Хинштейн также опубликовал снимок меню на 14 ноября 2018 года, где можно рассмотреть цены на все блюда.

 

Автор: Олеся Волкова
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