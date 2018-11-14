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Администрация Instagram восстановила страницу Кадырова, заблокированную в 2017 году

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Администрация Instagram восстановила страницу Кадырова, заблокированную в 2017 году

Грозный, 14 ноября. Заблокированная в декабре 2017 года страница главы Чечни Рамзана Кадырова в социальной сети Instagram вновь стала доступна для подписчиков.

Как сообщил глава Чечни на страницах в других соцсетях, «страница восстановлена в полном объеме». При этом он отметил, что все это время была уверенность в том, что в итоге «справедливость восторжествует».

Кадыров отметил, что «любая организация, открывающая социальную сеть, берет на себя обязательство способствовать развитию связей и свободного общения между людьми разных стран и народов». Он подчеркнул, что данный принцип «должен неукоснительно соблюдаться, независимо от того, Рамзана Кадырова это страница или любого другого человека из миллиардов жителей нашей планеты». 

Администрация Instagram восстановила страницу Кадырова, заблокированную в 2017 году

В конце прошлого года страница Кадырова в Instagram оказалась закрыта. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 сообщалось, что она недоступна. Позднее, как сообщала «Газета.ру», Кадыров написал во «ВКонтакте», что его аккаунт в соцсети очень часто подвергался атакам. 

Позднее оказался заблокирован аккаунт Кадырова в Facebook. Администрация соцсети, как сообщали «Известия», объяснила свои действия тем, что лидер республики попал в санкционный список США. По словам представителей Facebook, у компании есть юридическое обязательство деактивировать такие аккаунты.

Автор: Олеся Волкова
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