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США еще не решили, каким будет второй пакет санкций против РФ по «делу Скрипалей»

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США еще не решили, каким будет второй пакет санкций против РФ по «делу Скрипалей»

Вашингтон, 14 ноября. Руководство США еще не пришло к окончательному решению о том, каким именно будет второй пакет санкций против России по так называемому «делу Скрипалей». Об этом заявил в среду помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

«Это (решение о втором пакете санкций ― Прим. ФАН) находится в активном рассмотрении», ― отметил Форд, выступая в вашингтонском консервативном неправительственном фонде «Наследие».

По его словам, сейчас в правительстве США нет «межведомственного решения» по вопросу введения новых санкций против РФ.

Раннее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон планирует вводить новые санкции против РФ «раз в месяц-два». Американские власти ввели экономические ограничения в отношении Москвы на фоне конфликта на юго-востоке Украины. В ответ на это Россия взяла курс на импортозамещение.

Автор: Антон Зарубин
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