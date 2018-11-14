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Около 500 ДТП произошли в Киеве за день из-за сильного снегопада

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Около 500 ДТП произошли в Киеве за день из-за сильного снегопада

Киев, 14 ноября. За истекшие сутки произошли примерно 500 дорожных аварий из-за сильного снегопада. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

«По состоянию на 18:00 (19:00 по московскому времени) из-за снегопада в Киеве произошло 498 ДТП», ― отметили в пресс-службе.

Как сообщили в украинском ведомстве, в результате аварий есть пострадавшие. Руководство патрульной полиции уже обратилось к владельцам автомобилей с призывом отказаться от поездок на лично транспорте в пользу общественного.

В настоящее время на улицах работают примерно 340 единиц техники. Администрация города исходит из того, что на уборку снега уйдет вся ночь, поэтому автомобилистов уже попросили «вдумчиво парковать автомобили».

Автор: Антон Зарубин
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