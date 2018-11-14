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Пять журналистов получили высшую профессиональную премию «Золотое перо России»

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Пять журналистов получили высшую профессиональную премию «Золотое перо России»

Москва, 14 ноября. Высшую награду в области журналистики премию «Золотое перо России» получили в этом году пять человек. Церемония награждения прошла в Центральном академическом театре Российской армии в рамках празднования столетнего юбилея Союза журналистов России.

В номинации «Телепрограмма года» премию вручили ведущей Ираде Зейналовой. Политолог Алан Касаев удостоен награды в номинации «За верность профессии». 

Первым в номинации «Главному редактору признание журналистского цеха» стал главред «Business FM» Илья Копелевич. Премию «Золотое перо» в номинации «За профессиональное мастерство» вручили писателю Дмитрию Соколову-Митричу и фотокорреспонденту Юрию Феклистову.

Пять журналистов получили высшую профессиональную премию «Золотое перо России»

Награду в номинации «Легенда журналистики» присудили почетному председателю Союза журналистов Всеволоду Богданову, а также научному журналисту Владимиру Губареву и полобозревателю Борису Калягину.

СЖР в этом году отметил столетний юбилей. Организация была основана 13 ноября 1918 года во время первого съезда советских журналистов.

Автор: Олеся Волкова
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