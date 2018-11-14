Санкции против России могут усилиться с началом работы нового конгресса ― эксперт

Москва, 14 ноября. После начала работы нового конгресса США санкции против России могут серьезно усилиться. С таким предположением выступил старший научный сотрудник Центра по глобальной энергетической политике Колумбийского университета и бывший замкоординатора по санкциям госдепа Ричард Нэфью.

Работа нового конгресса США приведет к ухудшению отношений США с Россией и ужесточению антироссийских санкций. По словам эксперта, он ждет расширения санкций как по масштабу так и по степени тяжести.

Также он отметил, что, хотя республиканцы будут иметь право голоса в политике, среди них также немало тех, кто выступает за конфронтацию с РФ.

«Достаточное количество республиканцев, похоже, готовы поддержать более жесткий подход к Москве, что подразумевает явно более суровые действия в отношении России в 2019-2020 годах, чем это было в 2017-2018 годах», ― отметил эксперт.

Напомним, что последний пакет санкций против РФ был объявлен 27 августа в рамках американского закона «О контроле за химическим и биологическим оружием» от 1991 года. Белый дом обвинил Россию в причастности к так называемому «отравлению» Скрипалей. Москва неоднократно отвергала свою причастность к данному инциденту, указывая на бесдоказательность выдвинутых обвинений.