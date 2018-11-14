Мэй добилась поддержки правительства Великобритании по сделке с ЕС о Brexit

Лондон, 14 ноября. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй добилась поддержки правительства в вопросе сделки с Евросоюзом по условиям Brexit. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.

«Коллективное решение кабмина заключается в том, что правительство должно согласиться с условиями проекта соглашения по выходу из ЕС и соответствующей политической декларацией», ― заявила Мэй, выступая по итогам пятичасового совещания кабмина.

По ее словам, проект принятого соглашения – «лучшее, до чего можно было договориться». Одна подчеркнула, что считает данный документ «решающим шагом», позволяющим двигаться вперед.

Мэй добавила, что вопрос о границе между британской Ирландией и Республикой Ирландией стал сложным выбором для многих членов ее кабинета. Она подчеркнула, что принятое в итоге решение полностью соответствует национальным интересам.