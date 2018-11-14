

Сингапур, 14 ноября. Организаторы саммита Россия — АСЕАН, который проходит в торгово-выставочном центре Suntec в Сингапуре, уделили особое внимание безопасности в этом году. Через рамку металлоискателя попросили пройти даже президента РФ Владимира Путина.

Как пишет Андрей Колесников в «Коммерсанте», российский президент в среду принял участие в саммите Россия — АСЕАН. По прибытию в торгово-выставочный центр Suntec полиция попросила главу государства пройти сквозь рамку металлоискателя.

«Это была без преувеличения уникальная ситуация», — пишет Колесников.

Он отметил, что традиционно главы государств и другие высокие чиновники проходят через отдельных вход. Журналист предположил, что сделано это было не случайно.

«И ведь Владимир Путин зазвенел. Если до этого я все это видел, то теперь услышал. О том, что это было, можно только предполагать», — пишет журналист.

Путин прибыл в Сингапур 13 ноября. В рамках запланированного трехдневного визита президент уже принял участие в нескольких двусторонних встречах, сообщали «Известия».

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, премьер-министр Индии Нарендра Моди менее формально отнесся к официальному протоколу и вместо традиционного рукопожатия решил обнять президента России.

Российский лидер также провел встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который после заявил о своих планах посетить Россию в начале 2019 года.