«Не наделен властью византийского императора»: в УПЦ прокомментировали несостоявшуюся встречу с Порошенко

Киев, 14 ноября. Митрополит Запорожский и Мелитопольский канонической Украинской православной церкви Лука выразил удивление в связи с заявлением администрации президента Украины, которая обвинила архиереев УПЦ в срыве встречи с Петром Порошенко. Об этом говорится в заявлении Запорожской епархии УПЦ.

Митрополит отметил, что 13 ноября 83 архиерея УПЦ собрались в Киево-Печерской лавре по приглашению митрополита Онуфрия на встречу, которая была инициирована президентом Украины Петром Порошенко.

«Однако инициатор встречи отказался на нее прибыть», — говорится в сообщении.

Митрополит также добавил, что представители УПЦ просили Порошенко провести встречу в Киево-Печерской лавре, так как вопросы в жизни церкви должны обсуждаться в церковных стенах, а не в Международном конгресс-центре («Украинский дом» — Прим. ФАН).

«Президент Украины, хоть и зачастил в Стамбул, но, все же, не наделен, ни статусом, ни властью византийского императора, чтобы созывать Соборы. Кроме того, он спокойно встречается с Денисенко и его приверженцами, там, где предлагает последний», — отметил Лука.

Митрополит добавил, что в действительности у Порошенко нет желания вести диалог ради мира на Украине, а срыв встречи с архиереями УПЦ свидетельствует о его реальном отношении к этому вопросу. Лука подчеркнул, что данная встреча была необходима Порошенко для поднятия своего рейтинга и унижения представителей УПЦ, однако не для решения конкретных вопросов.

Напомним, на Украине функционирует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой в составе Русской православной церкви. Кроме того, на территории Украины есть две церковные структуры, которые не признаны мировым православием.

В октябре синод Константинопольского патриархата отменил указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии под юрисдикцию РПЦ. При этом Константинополь заявил о начале процесса предоставления автокефалии для неканонической украинской церкви.

Синод РПЦ осудил действия Константинополя, назвав расколом предоставление автокефалии Киеву, а также заявил о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом.