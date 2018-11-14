Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Туроператоры рассказали, какое направление становится все более популярным у россиян

236
0 Оставить комментарий

Туроператоры рассказали, какое направление становится все более популярным у россиян

Москва, 14 ноября. Стамбул становится все более популярным туристическим направлением у россиян, сообщает АТОР. Вместе со спросом растет и число предложений от туроператоров, которые предлагают экскурсионные туры в древний турецкий город. 

Наибольшей популярностью пользуются пакетные предложения продолжительностью 4-8 дней с проживанием в отелях категории 3–4 звезды. Как правило, туры бронируются за два месяца. Менее популярен комбинированный отдых с посещением Каппадокии, Паммукале и Эфеса.

Как пишет «Профиль», самыми популярными авиакомпаниями у туристов, которые посещают Стамбул, являются «Победа», «Аэрофлот», Turkish Airlines и Onur Air, отметила пиар-директора одного из крупнейших российских туроператоров Анна Филатовская.

Автор: Катерина Михайлиди
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.