Туроператоры рассказали, какое направление становится все более популярным у россиян

Москва, 14 ноября. Стамбул становится все более популярным туристическим направлением у россиян, сообщает АТОР. Вместе со спросом растет и число предложений от туроператоров, которые предлагают экскурсионные туры в древний турецкий город.

Наибольшей популярностью пользуются пакетные предложения продолжительностью 4-8 дней с проживанием в отелях категории 3–4 звезды. Как правило, туры бронируются за два месяца. Менее популярен комбинированный отдых с посещением Каппадокии, Паммукале и Эфеса.

Как пишет «Профиль», самыми популярными авиакомпаниями у туристов, которые посещают Стамбул, являются «Победа», «Аэрофлот», Turkish Airlines и Onur Air, отметила пиар-директора одного из крупнейших российских туроператоров Анна Филатовская.