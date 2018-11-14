Сирия: двое сирийских военных пострадали во время  обстрела Алеппо боевиками

Москва, 14 ноября. Двое сирийских военных и один мирный житель получили ранения во время обстрелов пригородов города Алеппо со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

«В течение суток зафиксировано четыре обстрела северо-западных пригородов города Алеппо​​​. В результате обстрелов ранено два сирийских военнослужащих и один мирный житель», ― сообщили в российском Центре по примирению.

Также в ЦПВС сообщили, что в населенном пункте Райян в провинции Алеппо была проведена гуманитарная акция, в ходе которой местным жителям раздали 450 продовольственных наборов и тонна свежего хлеба.

Отмечается, что с начала процесса урегулирования в Сирийской арабской республике, российские специалисты провели почти две тысячи гуманитарных акций, раздав сирийским жителям почти 3120 тонн гуманитарных грузов.