Массовое отключение тепла в Харькове объяснили ремонтом сетей

Харьков, 14 ноября. Массовое отключение тепла в Харькове произошло из-за ремонта на теплосетях, а не ограничения поставок газа. Об этом в среду сообщило коммунальное предприятие «Харьковские теплосети».

«Для проведения ремонтных работ в Немышлянском районе выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-96 для устранения дефекта по улице Пожарского», — говорится в сообщении.

Специалисты пояснили, что в среду в Шевченковском районе Харькова без горячей воды остались 59 жилых домов, одно детское учреждение и больница. При этом температура в города колеблется от плюс четырех до минус двух градусов в течение суток.

Напомним, что госкомпания «Нафтогаз» из-за долгов начала отключать подачу топлива ряду газораспределительных предприятий, что привело к срыву начала отопительного сезона в Кривом Роге (Днепропетровская область), Смеле (Черкасская область) и Херсоне. Местные жители устраивают акции протеста в родных городах и в Киеве, требуя вернуть тепло в украинские дома.

В среду мэр Смелы Алексей Цыбко предупредил украинские власти о бунте, который могут устроить замерзающие соотечественники.

После этого правительство Украины запретило «Нафтогазу» отключать газ теплоснабжающим компаниям в период отопительного сезона.

Как рассказал Федеральному агентству новостей киевский эксперт по энергетике Валентин Землянский, одной из причин срыва отопительного сезона стала блокада Донбасса. Из-за нее в страну перестал поступать антрацитный уголь, жизненно необходимый для котельных. Он обратил внимание на то, что как минимум в двух городах Украины начались акции гражданского неповиновения.