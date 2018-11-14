Оперативно-специальный сбор руководства войск связи ВС РФ проходит в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 ноября. В Санкт-Петербурге проходит оперативно-специальный сбор руководящего состава войск связи Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникация Минобороны РФ.

«В Военной академии связи (Санкт-Петербурга — Прим. ФАН.) проводится оперативно-специальный сбор руководящего состава войск связи Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Целью сбора является улучшение систем связи ВС РФ с учетом практического опыта подготовки, в который входит и применение группировки войск за пределами России.

Кроме того, на сборе обсудят развитие инфраструктуры связи, а также вопросы подготовки боевого состава и специалистов связи.