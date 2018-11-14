Метеорологи предупредили россиян о «снежном ударе»

Москва, 14 ноября. Синоптики предупредили жителей России о «снежном ударе», который готовится нанести погода в ближайшее время. Согласно прогнозу, следующие 14 дней будут переменчивыми и ненастными.

После выходных ожидается похолодание, которое затронет северо-запад России. Господствовавшие там атмосферные фронты циклона направятся к юго-западным регионам, а Архангельскую и Ленинградскую области ждут сильные снегопады.

В центральной России ожидаются туманы и потепление. Столбик термометра будет подниматься выше нулевой отметки, но в воскресенье зима снова напомнит о себе. На следующей неделе в Московскую, Тверскую и Новгородскую области вернутся метели и порывистый ветер, пишет «Свободная пресса».

На Дальнем Востоке зима уже вступила в свои права. За минувшие сутки Камчатском крае выпало более 90 мм осадков. Как сообщает Deita, в Приморье больших осадков не ожидается, однако температура воздуха опустится ниже нуля уже сегодня ночью.