Роскосмос предложил Саудовской Аравии и Бахрейну задуматься о полетах на МКС

Москва, 14 ноября. Россия предложила космическим агентствам Саудовской Аравии и Бахрейна обучить специалистов из этих стран, в перспективе представители государств Персидского залива смогут войти в команду, которую готовят для полета на МКС.

Об этом сообщил представитель Роскосмоса Дмитрий Лоскутов, принимая участие в авиасалоне Bahrain international airshow.

«Мы рассматриваем страны Персидского залива в качестве перспективного партнера для Роскосмоса. Основной акцент хотели бы сделать на перспективах сотрудничества в области пилотируемой космонавтики», — приводит комментарий Лоскутова ТАСС.

По его словам, в настоящее время в России обучаются два космонавта из ОАЭ, уже в следующем году один из них должен отправиться на МКС. Лоскутов подчеркнул, что Москва заинтересована в сотрудничестве в данном направлении и с соседями ОАЭ по региону — Саудовской Аравией и Бахрейном.