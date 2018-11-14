НАТО назвала опасным и безответственным подавление сигнала GPS на учениях альянса

Брюссель, 14 ноября. Подавление сигнала навигационной системы GPS в зоне учений НАТО Trident Juncture, как и в других местах, является опасным и безответственным. Об этом говорится в заявлении официального представителя НАТО Оаны Лунгеску.

По ее словам, Норвегия установила, что причастность за глушение сигнала GPS во время учений НАТО несет якобы Россия.

«Финляндия выразила озабоченность по поводу возможного глушения сигналов в Лапландии, с точки зрения гражданского использования GPS любое подавление этой системы опасно и безответственно», ― заявила она.

Журналисты задали Лунгеску вопрос, располагает ли НАТО каким-либо доказательствами, что за глушением сигнала стояла Россия. Лунгеску данный вопрос проигнорировала.

Напомним, что Минобороны Норвегии ранее обвинило РФ в «глушении сигнала GPS» во время учений Trident Juncture. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москве об этом ничего не известно, а также опроверг заявления, что Россия может иметь к этому отношение.