Стали известны темы переговоров Путина с президентом Аргентины на саммите G20

Буэнос-Айрес, 14 ноября. Президент Аргентины Маурисио Макри планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным торговые отношения в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе. Об этом заявил глава МИД Аргентины Хорхе Фори.

Саммит G20 будет проходить в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. В ходе саммита лидеры G20 планируют обсудить вопрос модернизации и усиления роли Всемирной торговой организации, ситуацию в сфере международной торговли, а также ряд других тем.

По словам Фори, президенты России и Аргентины проведут встречу, в ходе которой обсудят развитие железнодорожной промышленности в южноамериканской республике. Министр напомнил, что Россия осуществляет вложение инвестиций в железнодорожную промышленность Аргентины, что способствует развитию энергетической и горнодобывающей сфер страны, передает РИА Новости.

Кроме того, президенты обсудят вопросы экспорта аргентинских сельскохозяйственных товаров на российский рынок и ситуацию на международной арене.