Скандальной уральской чиновнице запретили нести факел на Универсиаде-2019

Екатеринбург, 14 ноября. Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая оказалась в центре скандала после слов о ненужности россиян, выведена из списка факелоносцев Универсиады-2019.

«Ольга Глацких не участвует в эстафете огня в Екатеринбурге, ее нет в списке», — пояснили организаторы Универсиады.

Там добавили, что изначально уральская чиновница, которая в 2004 году завоевала титул олимпийской чемпионки по художественной гимнастике, фигурировала в списке факелоносцев, однако впоследствии ее имя оттуда исчезло, передает ТАСС.

Напомним, что Глацких стала объектом для критики после того, как заявила на видео, что «государство ничего не обязано» молодым людям, поскольку «не просило их рожать». После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев временно отстранил Глацких от должности и инициировал служебное расследование.

Кроме того, в начале ноября Следственные органы начали доследственную проверку в возглавляемом чиновницей департаменте после того, как СМИ сообщили о растратах.