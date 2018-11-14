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Епископ из Константинополя прибудет в Киев, чтобы готовить раскольников к «объединительному собору»

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Епископ из Константинополя прибудет в Киев, чтобы готовить раскольников к «объединительному собору»

Киев, 14 ноября. В Киеве ждут представителя Константинополя, который должен прибыть на Украину для подготовки церковного «объединительного собора». В рамках этого мероприятия будет выбран предстоятель «объединенной» украинской церкви — без него Украина не может рассчитывать на предоставление автокефалии.

Как сообщает издание «Голос UA», епископ Константинопольской православной церкви прибудет в Киев уже в четверг,  а 22 ноября состоится «объединительный собор». Итоги мероприятия, по информации издания, подведут в конце месяца, при этом в Киеве очень спешат, потому что хотят успеть получить томос об автокефалии в 2018 году.

Напомним, Русская православная церковь выступает против предоставления автокефалии украинским раскольникам. Из-за действий патриарха Варфоломея РПЦ ранее пришлось разорвать отношения с Константинополем.

Автор: Федор Веснин
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