Епископ из Константинополя прибудет в Киев, чтобы готовить раскольников к «объединительному собору»

Киев, 14 ноября. В Киеве ждут представителя Константинополя, который должен прибыть на Украину для подготовки церковного «объединительного собора». В рамках этого мероприятия будет выбран предстоятель «объединенной» украинской церкви — без него Украина не может рассчитывать на предоставление автокефалии.

Как сообщает издание «Голос UA», епископ Константинопольской православной церкви прибудет в Киев уже в четверг, а 22 ноября состоится «объединительный собор». Итоги мероприятия, по информации издания, подведут в конце месяца, при этом в Киеве очень спешат, потому что хотят успеть получить томос об автокефалии в 2018 году.

Напомним, Русская православная церковь выступает против предоставления автокефалии украинским раскольникам. Из-за действий патриарха Варфоломея РПЦ ранее пришлось разорвать отношения с Константинополем.