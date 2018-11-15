«Вам плохо, и нам плохо»: украинцы рефлексируют по выборам в Донбассе

На Украине внимательно следили за ходом выборов в Донбассе. Киевские власти по традиции повели себя враждебно. Хотя никаких видимых поводов для такой позиции не было.

Необходимость проведения выборов не вызывала сомнений у любого объективного наблюдателя. Во-первых, подошли установленные законодательством республик сроки. Во-вторых, ДНР оказалась обезглавленной после убийства Александра Захарченко. Временные кадровые решения не могли обеспечить должный объем народного доверия.

При этом очевидный фаворит избирательной гонки в ДНР, Денис Пушилин, заслужил репутацию умеренного политика, который даже в самых сложных условиях стремится наладить конструктивный диалог. Решительно непонятно, чем выборы в Донбассе могли навредить минским соглашениям, за реализацию которых Киев так ратует на словах.

Тем не менее, украинские власти сделали все, чтобы создать вокруг голосования максимальную напряженность.

Киев о Минске: лишь бы похоронить

Народный депутат и член украинской делегации ПАСЕ Владимир Арьев заявил следующее:

«После сегодняшних «выборов» на оккупированном Донбассе Москва демонстративно ставит крест на Минском процессе».

Глава МИД Павел Климкин призвал жителей Донбасса саботировать мероприятие. Как и Арьев, Климкин усмотрел повод для усиления санкций против России.

«У меня призыв ко всем тем, кто страдает на оккупированных территориях. Не только как министра иностранных дел, но очень простой человеческий призыв — не отдавайте свой голос на этих фейковых выборах, не принимайте в них участие», — сказал дипломат.

«Напоминалочка» для президента

Петр Порошенко тоже заявил, что волеизъявление никем не будет признано. Он обратился к жителям республик с призывом не участвовать в голосовании.

Гарант усиленно делал вид, что во всем виновата Москва. Ведь именно с его подачи в Раде устаканили, что часть Донбасса оккупирует Россия. В этом контексте интересно вспомнить более раннее выступление президента Украины. Легенду про «оккупацию» тогда еще не придумали. Здесь Петр Алексеевич эксцентрично вещает о преимуществах жизни на Украине перед мятежными республиками.

«Потому что у нас работа будет, у них — нет. У нас пенсии будут — у них нет… у нас дети пойдут в школы и детские сады, у них они будут сидеть в подвалах. Потому что они ничего не умеют делать. И так, именно так, мы выиграем эту войну», — заверял Порошенко.

Прошло четыре года, но «так», «именно так», или еще как-нибудь выиграть войну не удалось. Отдельного внимания заслуживает моральная оценка сказанных слов. Может ли нормальный человек радоваться беде чьих-либо детей, какая бы вина ни лежала на их родителях?

Но главное, Порошенко понимает: он имеет дело с осознанным выбором жителей Донбасса, а вовсе не с внешней агрессией. Безумно обвинять своих оккупированных соотечественников в том, что их дети не могут посещать школы и детские сады. Они в этом не виноваты — их оккупировали. Такие граждане нуждаются в защите, поддержке, а никак не в злорадстве.

Еще глупее вести подобный диалог с самими «оккупантами». С трудоустройством у них все в порядке, а их детям нет никакой нужды сидеть в окопах. Так что Петру Алексеевичу современного образца нужно чаще напоминать об этом позабытом выступлении.

Возвращаясь к обращению Порошенко образца 2018 года, заметим, что оно явно не достигло заявленной цели. И наоборот, способствовало высокой явке на избирательные участки. Хотя в Донецке и Луганске есть претензии к местным властям, желание «передать привет» главе Украины взяло верх.

Истинный посыл Киева Донбассу

Выборы в Донбассе активно комментировали и «порохоботы» — поклонники политики украинского президента. Среди многих язвительных заметок отдельно следует упомянуть опус Мирослава Олешко.

Пожалуй, это самый близкий президенту блогер. Его устами Банковая посылает «мэсыджы», которые сам глава государства озвучить брезгует.

«Порадуемся за наших братьев меньших, сегодня у них великий день! Они выбирают к кому придут на похороны через год! Кого ватники выберут кандидатом в покойники?», — написал Олешко на Facebook.

Этот пост куда более точно отображает отношение Порошенко к жителям ДНР и ЛНР, чем его натужные попытки самого поговорить с жителями республик. В пользу этой версии говорит и то обстоятельство, что пост Олешко перекликается с заявлением уже упомянутого делегата ПАСЕ Владимира Арьева. Правда, парламентарий высказал свою мысль более тактично.

«А кто будет там «избран» — нет смысла обсуждать — новые петрушки, которых кукольник красиво и с музыкой упакует в деревянный ящик, когда истечет их срок», — сказал Арьев.

В общем, украинские политики настроены очень «конструктивно».

Украинцы в поисках мира

Совсем иные настроения царят среди украинцев, не связанных с властью и не обезображенных националистической идеологией.

«Все меньше остается мотивов понять друг друга, а потом прилагать чудовищные усилия, чтобы скрестить бобра с тумбочкой. Нет так нет. Катимся в разные стороны. Вам плохо и нам плохо. Вот и все, что нас сейчас объединяет», — сокрушается Игорь Лесев.

Игорь сгущает краски, ведь общего гораздо больше. Но с бобром надо что-то делать...