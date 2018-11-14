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Лавров пообещал защищать права российских журналистов за рубежом

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Лавров пообещал защищать права российских журналистов за рубежом

Москва, 14 ноября. Министерство иностранных дел РФ будет следить за тем, как соблюдаются права российских журналистов, работающих за рубежом. Об этом в среду заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, поздравляя Союз журналистов России со столетним юбилеем.

«Разумеется, будем и впредь уделять пристальное внимание защите интересов представителей наших СМИ, работающих за рубежом», — цитирует его пресс-служба МИД РФ.

Министр напомнил, что организация была создана в «бурные революционные годы» и с тех пор воспитала не одно поколение репортеров, многие из которых пополнили золотой фонд российской журналистики. Сегодня же СЖР объединяет профессиональное сообщество сотрудников масс-медиа и хранит лучшие традиции этой профессии.

Лавров добавил, что в текущей непростой политической ситуации продвижение высоких стандартов честной журналистики востребовано как никогда.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФБР задержали главного редактора USA Really Александра Малькевича в аэропорту Вашингтона, чтобы вручить ему уведомление с требованием регистрации возглавляемого им издания в качестве иноагента в США. При этом в задержании участвовало сразу 19 агентов. 

МИД РФ резко раскритиковал действия американских властей и призвал американские власти прекратить практику преследования российских журналистов. При этом руководство ОБСЕ заявило, что не видит признаков нарушения свободы слова в допросе Малькевича американскими спецслужбами.

Автор: Антон Соколов
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