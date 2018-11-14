В Еврокомиссии рассказали, кому принадлежит идея создания европейской армии

Москва, 14 ноября. Идея создания европейской армии принадлежит главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру. Как сообщил представитель ЕК Маргаритис Схинас, данная инициатива была озвучена еще несколько лет назад, однако «правильная атмосфера» вокруг нее начала складываться только сейчас.

Ранее о создании европейской армии заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Его поддержала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Позвольте мне прояснить, что первым, кто говорил об армии ЕС четыре года назад, был Жан-Клод Юнкер. Сегодня в Брюсселе и столицах короткая память, и я читаю об этом, как о франко-германском соглашении», — заявил Схинас журналистам.

Он добавил, что в ЕК рады поддержке данной инициативы со стороны Германии и Франции. Еврокомиссия хочет видеть у европейских государств «значимую оборонную идентичность» и предлагала выделить из оборонного бюджета «значительные ресурсы» на эти цели.

«Мы рады, что политическая атмосфера вокруг этой работы теперь, кажется, надлежащая», — заявил Схинас.

В Госдепе США не поддержали идею создания европейской армии, отметив, что это ослабит НАТО. Как подчеркнула, официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, европа не должна действовать в отрыве от Североатлантического альянса.

В свою очередь эксперты считают, что желание создать европейскую армию связано усталостью европейских стран от американского диктата.