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«Дает большие надежды»: Михалков прокомментировал режиссерский дебют своей дочери

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«Дает большие надежды»: Михалков прокомментировал режиссерский дебют своей дочери

Москва, 14 ноября. Российский кинорежиссер Никита Михалков назвал достойным дебют своей дочери Надежды в качестве режиссера фильма ужасов «Проигранное место».

По словам Михалкова, фильм ужасов «Проигранное место», который стал первой режиссерской работой его дочери, полностью соответствует жанру и дает большие надежды.

«Там нет попыток, так сказать, философствовать или выводить какие-то глобальные мысли. А это очень трудно — оказаться внутри жанра и его выдержать до конца. Поэтому при всех прочих равных это очень профессионально и дает мне большие надежды», — сказал Михалков в комментарии RT.

Стоит отметить, что мировая премьера фильма ужасов «Проигранное место» состоялась 15 августа на тематическом фестивале Popcorn Frights Film Festival во Флориде. 1 ноября картина вышла в российский прокат. В основе сюжета картины лежит история о подростках, которые решили проверить правдивость городской легенды о проклятом кресле в заброшенном кинотеатре.

Автор: Артем Никулин
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