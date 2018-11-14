Удаление ржавчины и новое стекло за 240 тыс. долларов: в Киеве завершили ремонт купола Рады

Киев, 14 ноября. Реставрация стеклянного купола Верховной рады Украины завершена, работы стоили без малого четверть миллиона долларов. Об этом в среду информирует пресс-служба украинского парламента.

«Реставрация купола завершена досрочно», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Рады.

Отмечается, что до реставрации купол находился в весьма плачевном состоянии: металлические конструкции были покрыты ржавчиной, а стекло требовало замены. Купол не ремонтировали 70 лет, и именно поэтому на его восстановление была выделена весьма внушительная сумма — около 270 тысяч долларов.

В результате, специалисты, как утверждает пресс-служба парламента Украины, даже сэкономили и смогли завершить работы досрочно, потратив около 240 тысяч.

Известно, что на восстановление верхней части купола ушло 650 метров армированного стекла и 1400 литров герметиков. Чтобы вернуть прочность металлическим сооружениям израсходовали около двух тонн нержавеющей стали, а также 500 килограммов краски.

Напомним, именно с обстрела купола Рады из минометов, согласно утверждению генпрокурора Украины Юрия Луценко, должна была начаться атака на парламент, которую предположительно планировала бывшая военнослужащая украинской армии Надежда Савченко.