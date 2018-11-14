Решение по штрафу Google будет вынесено 26 ноября — Роскомнадзор

Москва, 14 ноября. Решение о наложении штрафа на компанию Google будет вынесено 26 ноября. Об этом в среду заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

«Мы будем учитывать все, что нам сегодня коллеги наши рассказали и как они это аргументировали. И возможно, они до этого срока успеют что-то еще нам аргументировать по этому вопросу», — отметил он.

При этом Субботин не исключил, что Google может избежать штрафа. По его словам, все будет зависеть от того, как интернет-гигант будет аргументировать свою позицию, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор обсудил с представителем Google нарушения российского законодательства. Речь шла о выдаче в результатах поиска тех интернет-ресурсов, которые официально запрещены в России. Ведомство также предложило Google присоединиться к антипиратскому меморандуму, который предполагает удаление нелицензионного контента по первому требованию правообладателя.