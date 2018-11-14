Общая сумма долгов по зарплате в госсекторе Украины достигла 90 млн долларов

Киев, 14 ноября. Общая сумма задолженности по заработной плате на Украине достигла более 2,5 миллиарда гривен (около 90 миллионов долларов). Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады Украины.

По данным украинского парламента, общая сумма долгов по зарплате на Украине составляет 2,5653 миллиарда гривен. При этом треть этой суммы составляют долги работникам экономически активных предприятий.

«Почти половина общей суммы задолженности — 1 млрд 224,2 млн грн — это невыплаченная зарплата работникам предприятий, которые находятся в сфере управления центральных органов исполнительной власти», — говорится в сообщении.

Задолженность по оплате труда работников бюджетных учреждений и организаций составляет порядка 50 миллионов гривен.