Лондон, 14 ноября. Верховный суд Великобритании подтвердил получение от России апелляции по долгу Украины в размере 3 млрд долларов.

«Я могу подтвердить, что мы получили дела, которые относятся к этому вопросу», — пояснила ТАСС сотрудница пресс-службы суда.

Ранее сообщалось, что Росси оспорила решение Апелляционного суда Англии, которое предписывает провести всеобъемлющий судебный процесс по одному из аргументов в деле об украинском долге.

Речь идет о 3 млрд долларов, которые Украина задолжала России по евробондам еще в 2014 году. Киев должен был погасить задолженность еще в 2015 году, однако он так этого и не сделал, допустив технический дефолт.

В 2017 году Высокий суд Лондона принял сторону России и обязал Украину выплатить Москве 3 млрд долларов долга плюс проценты. В сентябре 2018 года апелляционный суд Англии принял жалобу Украины и постановил, что дело должно пройти полное судебное разбирательство.