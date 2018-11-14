Сирия, 14 ноября. Курды захватили пять домов мирных граждан на севере провинции Хасака. ВВС Турции уничтожили 19 радикалов РПК в северной части Ирака. США и бандгруппы SDF**** продолжают бомбить город Хаджин на юго-востоке Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли несколько ответных ударов по опорным пунктам исламистов на северо-западе Хамы.

Международная коалиция: возобновила бомбардировки городов Хаджин и Аш-Шаафа, применяя, в частности, кассетные бомбы.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): издала запрет на публикацию любой позитивной информации о деятельности и личности Башара Асада в школьных учебниках в провинции Идлиб.

Курды: ведут ракетные обстрелы районов Хаджина; захватили пять домов мирных граждан на севере Хасаки; потеряли 19 радикалов РПК в результате авиаудара ВВС Турции в северной части Ирака.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): убило двоих и ранило еще одного бойца «Хашд аш-Шааби» в иракской провинции Салах-эд-Дин.

Провинция Дейр-эз-Зор

Воздушные силы международной коалиции, сформированной вокруг сирийской группировки ВС США, возобновили бомбардировки на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Так, информагентство SANA News передает, что боевая авиация Соединенных Штатов и их союзников проводит авианалеты в городах Хаджин и Аш-Шаафа на восточном побережье реки Евфрат. Подчеркивается, что в ходе авиаударов, в частности, применяются кассетные бомбы. Данные о возможных жертвах среди гражданского населения и разрушениях сейчас устанавливаются.

Тем временем курдские бандгруппы Сирийских демократических сил (SDF) ведут обстрелы районов Хаджина, который до сих пор находится в оккупации «Исламского государства», сообщает Twitter-канал (@Newsjorf). Среди прочего курды наносят удары из ракетных установок. Однако никаких данных об уроне, причиненном джихадистам ИГ1, не поступало.

Провинция Идлиб

Так называемый департамент образования провинции Идлиб, в большинстве состоящий из членов незаконных исламистских группировок, в том числе «Джебхат ан-Нусры», издал указ о необходимости удалять любую информацию из школьных учебников истории, представляющую деятельность легитимного президента Сирии Башара Асада или его личность в позитивном свете. Данные сведения опубликовал портал Masar Press Net. Напомним, большая часть региона и окраины соседних провинций Латакия, Алеппо и Хама находятся под контролем джихадистов. Наибольшее влияние в регионе по-прежнему имеет группировка «Джебхат Фатх аш-Шам», являющаяся сирийским филиалом «Аль-Каиды»1 (деятельность запрещена в РФ).

Провинция Хама

На севере Хамы не прекращаются столкновения сирийской армии и вооруженных исламистских формирований, большинство из которых подконтрольны главарям «Джебхат Фатх аш-Шам». Обстановка на этом направлении обострилась после активизации обстрелов со стороны джихадистов, которые продолжают нарушать условия Меморандума о создании демилитаризованной зоны на северо-западе Сирии. В настоящее время, согласно сведениям информационного ресурса в Twitter (@SyriawatanNews), правительственные силы наносят удары по опорным пунктам террористов около поселения Таль Аль-Сахр, находящегося в северо-западной части провинции. Информация о масштабе потерь, которые понесли «Ан-Нусра» и ее союзники, пока уточняется.

Провинция Хасака

Бойцы «Демократических сил» принудительно выселили гражданских лиц из пяти домов в городах на севере провинции Хасака, в том числе в населенном пункте Рас Аль-Айн, находящемся на границе с Турцией. Об этом сообщает информационный интернет-портал Raqqa Post. Отмечается, что курды захватили здания, принадлежащие местным жителям, с целью затем переоборудовать их в свои пункты управления или склады вооружений и боеприпасов. Подобные незаконные действия ранее неоднократно предпринимались курдскими радикалами также в Ракке и других регионах Северо-восточной части САР, где располагается так называемая Рожава. Подобные противоправные меры бойцов SDF уже не раз ставились причиной активизации митингов мирного населения против оккупации курдов и курирующих их войск США в этой части арабской республики.

Ирак

Как минимум 19 курдских бойцов, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая признана террористической группировкой многими государствами, погибли в результате авиаудара ВВС Турции на севере Ирака. Эту информацию сообщает новостной Telegram-ресурс (@nors2017).

Бандформирования ИГИЛ совершили нападение на конвой ополченцев «Хашд аш-Шааби», выступающих на стороне правительственных иракских войск, на шоссе Аль-Ватян в провинции Салах-эд-Дин. Согласно данным военного источника в соцсети Twitter (@islamisright1), двое бойцов в ходе неожиданной атаки террористов были убиты, еще один получил ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)